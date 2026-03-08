A Valmontone, in via Casilina al numero 129, un gruppo di persone ha fatto esplodere un bancomat e si è poi dileguato con il denaro. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio, ma i dettagli dell’evento sono ancora in fase di accertamento. Le indagini proseguono per chiarire quanto accaduto.

Un violento assalto ad un bancomat si è verificato a Valmontone, precisamente in via Casilina all’altezza del civico 129. Nella notte, intorno alle 3, un gruppo di ignoti ha fatto esplodere l’Atm della filiale della Banca popolare del Lazio, riuscendo a portare via anche la cassa. I danni causati dall’azione criminale sono consistenti e il bottino è ancora in fase di quantificazione. Dettagli sull’assalto e modalità di fuga. Durante la loro fuga, i malviventi hanno lanciato chiodi sulla strada per ostacolare il possibile inseguimento e hanno utilizzato un estintore nel tentativo di sfuggire alle forze dell’ordine. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Colleferro e il Nucleo operativo radiomobile, che stanno attualmente conducendo le indagini per identificare i responsabili. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: fanno esplodere bancomat a Valmontone e scappano con bottino, indagini in corso

