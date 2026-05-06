La BMW F450GS si presenta come una nuova moto bicilindrica della linea GS, capace di affrontare sia l'asfalto che lo sterrato. Tra le caratteristiche principali, la presenza di una frizione ERC che influisce sulla gestione in salita. Il motore bicilindrico produce un suono differente rispetto a quello del tradizionale boxer, offrendo un’esperienza acustica unica. La moto si distingue per alcune innovazioni tecniche che migliorano le prestazioni in vari contesti di guida.

? Cosa scoprirai Come influisce la nuova frizione ERC sulla guida in salita?. Perché il motore bicilindrico garantisce un suono diverso dal boxer?. Quali sono i limiti del freno posteriore su terreni accidentati?. Quanto incide l'aggiunta dei cerchi a raggi sul peso totale?.? In Breve Motore da 420 cc con fasatura a 135 gradi e autonomia oltre 300 km.. Tre versioni con prezzi da 7.590 euro per la base a 8.390 per la Trophy.. Sospensioni Kayaba con escursione di 18 cm e cerchi da 19 e 17 pollici.. Frizione ERC con stacco automatico intorno ai 2700 giri per evitare lo stallo.. Tra le pietre e i sentieri della tenuta di Monterufoli, in Toscana, la nuova BMW F450GS ha svelato il suo carattere nel test ufficiale presentato alla stampa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BMW F450GS: la nuova bicilindrica GS sfida asfalto e sterrato

Bmw F 450 GS, la prova: facile e divertente, con o senza aiuto per la gestione della frizione

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