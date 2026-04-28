BMW F 450 GS | la nuova adventure da 48 CV sfida i sentieri

BMW ha presentato la F 450 GS, una moto adventure con 48 cavalli di potenza e un prezzo di partenza di 7.590 euro. Il modello si inserisce nella gamma GS, offrendo una versione entry-level pensata per ampliare le possibilità di scelta nel segmento delle moto da fuoristrada. La nuova F 450 GS si propone come una proposta più accessibile per chi desidera affrontare i sentieri con un mezzo agile e versatile.

?? Cosa sapere BMW lancia la F 450 GS da 48 CV con prezzo di partenza a 7.590 euro. Il nuovo modello entry-level punta a espandere la gamma GS nel mercato adventure. Tra le strade della Tenuta di Monterufoli e i panorami del Golfo di Baratti, la nuova BMW F 450 GS ridefinisce il concetto di accessibilità nel segmento adventure, offrendo una soluzione tecnica che supera la semplice etichetta di modello per patente A2. Il percorso test di questo nuovo modello si è snodato attraverso le province di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BMW F 450 GS: la nuova adventure da 48 CV sfida i sentieri BMW F 450 GS test: ecco come va la nuova adventure per patente A2 #shorts #bmw Notizie correlate BMW F 450 GS, la piccola GS con manie di grandezza“Dolce paese, onde portai conforme / l’abito fiero e lo sguardo mite…” scriveva Giosuè Carducci. Leggi anche: Bmw F 450 GS: in sella alla GS per tutti Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: BMW Motorrad protagonista all’EICMA Riding Fest 2026 con la nuova BMW F 450 GS; BMW F 450 GS, la piccola GS con manie di grandezza; Bmw F 450, una Gs per tutti i manici; InMoto in edicola con la Yamaha Ténéré 700 World Raid. BMW F 450 GS: la nuova adventure bike incontra la classe A2La nuova BMW F 450 GS debutta a Eicma 2025. Punto di riferimento tra le enduro stradali di media cilindrata, dopo l’anteprima mondiale dello scorso anno BMW Motorrad presenta ora la versione di serie ... sportmediaset.mediaset.it Bmw Motorrrad svela ad Eicma la nuova F 450 GSBmw Motorrad amplia la gamma GS e presenta ad Eicma 2025 la nuova F 450 GS, una adventure bike progettata per la patente A2 da 48 CV che porta nella fascia media tutte le conoscenze del marchio ... ansa.it Dueruote. . Piccole adventure crescono: ecco la Mondial MUD 452! Abbiamo messo le mani sulla nuova adventurina di Mondial, che eredita il motore della "sorella" CFMoto ma ha una personalità tutta sua. E voi la comprereste - facebook.com facebook