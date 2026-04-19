Blocchi notturni sulla A9 | cantieri e deviazioni verso Como e Chiasso

Tra lunedì 20 e mercoledì 22 aprile 2026, l’autostrada A9 tra Lainate, Como e Chiasso sarà chiusa in alcuni tratti durante le ore notturne. Le deviazioni saranno indicate per consentire lavori sulle gallerie e sul manto stradale. Le interruzioni interesseranno soprattutto le tratte che collegano le città e le zone limitrofe, con percorsi alternativi verso Como e Chiasso.

Tra lunedì 20 e mercoledì 22 aprile 2026, l’asse autostradale A9 che collega Lainate, Como e Chiasso subirà una serie di interruzioni notturne per permettere interventi strutturali su gallerie e manto stradale. Le limitazioni, previste nella fascia oraria tra le 22:00 e le 05:00, impatteranno pesantemente sulla viabilità transfrontaliera e sulla connessione con la direzione Milano, costringendo i viaggiatori a percorsi alternativi attraverso la rete stradale ordinaria. La cronologia dei cantieri e i nuovi flussi di traffico. Il primo blocco operativo è fissato per la notte tra lunedì 20 e martedì 21 aprile. In questa occasione, il tratto compreso tra Como Centro e la dogana di Chiasso sarà completamente interrotto per consentire la manutenzione delle gallerie in direzione confine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocchi notturni sulla A9: cantieri e deviazioni verso Como e Chiasso Notizie correlate Leggi anche: A9, nuova serie di chiusure notturne: stop tra Como Centro e Chiasso e verso Milano A9 Lainate–Como–Chiasso: chiuso di notte lo svincolo di Ponte Chiasso in entrataInterventi sulle barriere antirumore: stop all’accesso verso Como e Lainate nelle notti del 17, 18, 20 e 21 febbraio.