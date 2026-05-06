Blitz sul Lago d' Orta per l' orso Papillon | Libertà per l' animale rinchiuso da sei anni

Un gruppo di persone ha organizzato un blitz sul Lago d'Orta, portando uno striscione in piazza a Orta San Giulio per chiedere la liberazione di Papillon, l'orso rinchiuso da sei anni nel centro di recupero faunistico del Casteller di Trento. La protesta si è svolta in modo pacifico e ha attirato l'attenzione dei passanti sulla condizione dell'animale. Non ci sono state tensioni o interventi delle forze dell'ordine durante l'evento.

Uno striscione in piazza a Orta San Giulio per chiedere la libertà di Papillon, l'orso rinchiuso da sei anni nel centro di recupero faunistico del Casteller di Trento. Il blitz è andato in scena intorno alle 13 di ieri, martedì 5 maggio, quando i militanti del movimento Centopercentoanimalisti.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate La battaglia animalista per l'orso M49 arriva pure sul Lago d'OrtaLocation “esclusiva” per l’ultimo blitz del collettivo Centopercentoanimalisti contra la detenzione dell’orso M49 al Casteller di Trento, ormai da... Blitz degli animalisti per l’orso M49: “Papillon libero, stop Casteller”Gli attivisti hanno appeso uno striscione al centro storico di Padova davanti al Bò e al municipio, riscuotendo l’interesse dei passanti. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Era agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare da casa: blitz della polizia dopo segnalazioni dei residenti; Sudan, rimpallo di accuse con l’Etiopia. Blitz Usa su sanzioni Eritrea; Flotilla, blitz di Israele vicino a Creta: minacce via radio, poi l’assalto. Si attiva la Farnesina; Blitz dei carabinieri, nei guai un benzinaio e un autolavaggio: multe fino a 45mila euro - BresciaToday. Capodanno da sogno sul lago: qui vedi i migliori fuochi d’artificio e vivi una notte da VipCon l’avvicinarsi del Capodanno, il Lago di Garda si conferma una delle mete più ambite per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Le località affacciate sul più grande lago italiano, che si estende tra ... blitzquotidiano.it Foggia, blitz del GIS: arrestato latitante pluriomicida - facebook.com facebook Blitz antidroga nel Nord Sardegna: quattro arresti e perquisizioni in tutta l’Isola x.com