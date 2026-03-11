Auto con oltre 15 chili di cocaina ed eroina parcheggiata nel cortile del palazzo | c' è il blitz

Gli agenti della Squadra mobile di Ferrara hanno sequestrato oltre 15 chili di droga, tra cocaina ed eroina, nascosti in un’auto parcheggiata nel cortile di un condominio di via Marconi. La vettura, priva di targhe, era parcheggiata in un giardino interno e all’interno era stato scoperto un doppio fondo contenente le sostanze stupefacenti. Il blitz si è concluso con il sequestro della droga.

Oltre 15 chili di droga nascosti in auto. E' quanto è stato trovato dagli agenti della Squadra mobile di Ferrara all'interno di un doppio fondo di una vettura parcheggiata in un giardino interno di un condominio di via Marconi. Il blitz delle forze dell'ordine, culminato con il sequestro della sostanza, è avvenuto lo scorso 25 febbraio, ma la notizia è trapelata solo nelle ultime ore. Secondo quando si apprende, l'ingente quantitativo di droga (eroina, cocaina e anfetamine) era stata nascosta all'interno di un mezzo che, ufficialmente, sarebbe dovuto essere rottamato. Invece, è stato aperto dai vigili del fuoco – in quanto inizialmente chiuso a chiave - e analizzato a fondo dagli investigatori della polizia che, come detto, hanno scoperto il tutto.