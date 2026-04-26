Blitz in Valle Camonica | alcol e droga due denunciati dopo i blitz

Nella Valle Camonica, si sono svolti controlli tra Esine, Berzo Inferiore e Bienno. Durante l’operazione sono stati fermati e verificati 48 veicoli. Due persone sono state denunciate: un uomo di 62 anni e una donna di 48 anni, perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti e ubriachezza. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni delle denunce o sui risultati dei controlli.

? Cosa sapere Blitz tra Esine, Berzo Inferiore e Bienno: due denunciati dopo controllo 48 veicoli.. Un uomo di 62 anni e una donna di 48 anni coinvolti in reati.. Nella tarda serata di ieri, un’operazione congiunta tra la Compagnia di Breno e la Polizia Locale dell’Unione degli Antichi Borghi ha portato al controllo di 48 veicoli e all’identificazione di 62 persone tra Esine, Berzo Inferiore e Bienno. Il dispositivo di sicurezza, volto a monitorare il territorio della Valle Camonica per contrastare lo spaccio e garantire la sicurezza stradale, ha l’impiego coordinato di Carabinieri e agenti locali. Durante i controlli a tappeto effettuati nelle zone citate, le autorità hanno riscontrato una sanzione legata al Codice della Strada e hanno proceduto alla denuncia di due individui coinvolti in reati specifici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz in Valle Camonica: alcol e droga, due denunciati dopo i blitz Notizie correlate Blitz in Valle Cervo: due giovani fermati dai Carabinieri per drogaI carabinieri hanno condotto operazioni di controllo in Valle Cervo, portando all’identificazione di due giovani coinvolti con sostanze stupefacenti. Ostia, blitz nelle piazze dello spaccio: 20mila euro di droga sequestrata, 7 denunciatiOstia, 31 marzo 2026 – Nuovi controlli alle cosiddette piazze di spaccio di Ostia.