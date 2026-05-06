Blitz antimafia a Roma contro un gruppo vicino ai Senese | 18 arrestati per narcotraffico

Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno condotto un’operazione a Roma che ha portato all’arresto di 18 persone legate a un gruppo vicino ai Senese. Durante l’operazione sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga e sono stati eseguiti perquisizioni in diverse abitazioni. Le accuse rivolte agli arrestati includono narcotraffico, tentativi di omicidio ed estorsioni, tutti con modalità riconducibili a modalità mafiose.