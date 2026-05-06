Blitz antimafia a Roma contro un gruppo vicino ai Senese | 18 arrestati per narcotraffico

Da fanpage.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno condotto un’operazione a Roma che ha portato all’arresto di 18 persone legate a un gruppo vicino ai Senese. Durante l’operazione sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga e sono stati eseguiti perquisizioni in diverse abitazioni. Le accuse rivolte agli arrestati includono narcotraffico, tentativi di omicidio ed estorsioni, tutti con modalità riconducibili a modalità mafiose.

Maxi operazione dei carabinieri contro un gruppo di Roma vicino ai Senese. Contestati narcotraffico, tentati omicidi ed estorsioni con metodo mafioso.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Auto di lusso, sale scommesse e immobili: blitz contro il narcotraffico tra Roma e il litorale

Blitz antimafia: 13 arrestati, droga e conti estivi per il clanUn blitz all'alba a Cirò Marina, nel Crotonese, ha portato all'arresto di 13 persone nell'ambito dell'operazione Desert Storm, coordinata dalla...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Maxi blitz a Roma, 18 arresti. Elicotteri all'alba al Tuscolano; Roma, l’ombra dei clan sulla torta dei re: il caso Cavalletti tra riciclaggio e boss; Roma, spaccio e tentato omicidio: arrestate 18 persone vicine al clan Senese; Roma guerra dei narcos, maxi operazione contro clan legato a Senese: 18 arresti.

blitz antimafia a romaMaxi blitz a Roma, 18 arresti. Elicotteri all'alba al TuscolanoL'operazione dei carabinieri è scattata alle prime luci dell'alba. L'organizzazione aveva assoldato un killer arrivato dalla Spagna. Sventata una faida tra clan ... romatoday.it

blitz antimafia a romaMaxi blitz antidroga a Roma all’alba: 18 arresti, tra loro anche un viterbeseIl 33enne originario del Viterbese è ritenuto dagli investigatori uno dei promotori del gruppo insieme a un romano di 38 anni Roma – Un’organizzazione str ... etrurianews.it

Digita per trovare news e video correlati.