Blitz antimafia | 13 arrestati droga e conti estivi per il clan

Un blitz all’alba a Cirò Marina, nel Crotonese, ha portato all’arresto di 13 persone nell’ambito dell’operazione Desert Storm, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Gli indagati, in totale 20, sono accusati di traffico, detenzione e spaccio di droga con l’aggravante del metodo mafioso, operando per conto della cosca Farao Marincola. Al vertice dell’organizzazione sarebbe Cataldo Cozza, affiliato al clan. Le indagini, partite dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaetano Aloe, hanno portato alla luce un sistema di rendicontazione degli introiti che, nei mesi estivi, confluivano nelle casse del clan. L’operazione, condotta dalla Compagnia carabinieri di Cirò Marina con il supporto di reparti specializzati, tra cui lo Squadrone eliportato Cacciatori Calabria, ha l’emissione di 13 ordinanze di custodia cautelare, di cui 10 in carcere e 3 ai domiciliari. Gli arrestati sono Antonio Aloisio, Salvatore Arabia, Cataldo Cozza, Luca Frustillo, Alessandro Giglio, Carmine Graziano, Mario Morrone, Antonio Murano, Basilio Paletta e Gaetano Potenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Blitz antimafia a Roma: 14 persone arrestate, colpo al ‘clan Senese’

Maxi operazione antimafia a Mondragone: blitz contro clan camorristico. 21 arrestiQuesta mattina, le forze dell’ordine hanno messo in atto una grande operazione contro il clan Gagliardi a Mondragone.

Temi più discussi: Il maxi blitz della Polizia nel Cagliaritano: ecco i nomi di tutti gli arrestati; Blitz antidroga nel Crotonese, 13 arresti; Rapine e traffico di droga, 13 arresti nel Cagliaritano; Camorra a Sant’Antimo, blitz con 14 arresti: sgominati i vertici dei clan Puca, Verde e Ranucci.

Blitz antimafia: 260 chili di fuochi illegali nascosti in garageCronaca Catania - 20/02/2026 16:49 - Operazione Last Delivery tra Abruzzo e Sicilia: arrestati due fratelli nel Catanese, materiale ad altissimo potenziale sequestrato ... abruzzo24ore.tv

Camorra a Sant'Antimo: blitz dei carabinieri, sgominati i vertici di tre clan, 14 arrestiPer delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della ... msn.com

Blitz antimafia a Napoli, colpiti il clan Vanella Grassi e la ’ndrina Nirta-Strangio: Dalle prime ore del mattino i Carabinieri del Comando provinciale di Napoli stanno eseguendo un’operazione antimafia nei confronti di presunti appartenenti al clan Vanella Grass - facebook.com facebook