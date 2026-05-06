Nelle prime ore di questa mattina, agenti della Guardia di Finanza hanno condotto un’ampia operazione tra le regioni Campania e Lazio. Durante il blitz sono stati effettuati numerosi arresti e sequestrati beni per un valore complessivo di circa 780 mila euro. L’intervento ha riguardato diverse località, con il fine di smantellare un presunto traffico di droga. L’attività si inserisce in un’azione di contrasto alla criminalità organizzata nel territorio.

Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza nelle prime ore di questa mattina tra Campania e Lazio. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di diversi soggetti gravemente indiziati di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’operazione interessa le province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina, dove le Fiamme Gialle stanno dando esecuzione ai provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria competente. Contestualmente agli arresti, i finanzieri stanno procedendo anche al sequestro preventivo di beni e valori per un importo superiore ai 780mila euro.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Blitz antidroga tra Campania e Lazio: arresti e sequestro da 780mila euro

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