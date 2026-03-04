Nella città di Bergamo, la polizia locale ha effettuato controlli antidroga tra via San Giorgio e la stazione ferroviaria. Durante le operazioni sono stati arrestati tre uomini e sono state sequestrate circa 100 dosi di crack. L’intervento ha portato all’arresto e al sequestro di sostanze illegali, evidenziando l’attività delle forze dell’ordine contro lo spaccio di droga in zona.

I FERMI. Operazione antidroga della polizia locale tra via San Giorgio e la stazione ferroviaria in città. Tre persone arrestate e oltre cento dosi di droga sequestrate. È il bilancio di un’operazione di contrasto allo spaccio condotta nel pomeriggio di martedì 3 marzo dalla polizia locale di Bergamo in due diverse zone della città. Il primo intervento è scattato nei pressi di via San Giorgio, dove gli agenti impegnati in un servizio di osservazione hanno notato movimenti sospetti nel parcheggio dietro una struttura ricettiva. Gli operatori hanno documentato una presunta cessione di droga: una donna ha consegnato un involucro a un uomo che lo ha subito rivenduto a un acquirente in cambio di denaro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Controlli antidroga, a Bergamo tre arresti e sequestrate 100 dosi di crack

Leggi anche: Bergamo, spaccio di crack in centro: sequestrate oltre 300 dosi. Due arresti

Leggi anche: Spaccio di crack in centro a Bergamo, due arresti: sequestrate oltre 300 dosi

Approfondimenti e contenuti su Controlli antidroga.

Temi più discussi: Controlli antidroga, a Bergamo tre arresti e sequestrate 100 dosi di crack; Don't worry be safe, esperti a confronto con il progetto Mobilità sicura; Maxi operazione dei Carabinieri: arresti e sequestri, blitz anche a Roburent; Arrivano a Bergamo (in via Madonna del Campi) i test rapidi per le malattie sessualmente trasmissibili.

Controlli antidroga, a Bergamo tre arresti e sequestrate 100 dosi di crackLa perquisizione ha permesso di sequestrare 119 dosi di crack già confezionate e pronte per lo spaccio, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. Arrestati un cittadino ... ecodibergamo.it

Bergamo, controlli in ristoranti e discoteche: una sospensione e multe per migliaia di euroDalle serate musicali prive di permessi alle carenze su sicurezza e contratti di lavoro, le verifiche coordinate dalle Forze dell’ordine hanno messo a fuoco le fragilità di alcuni pubblici esercizi de ... italiaatavola.net

Controlli antidroga nelle scuole, minorenne trovato con l'hashish dentro allo zaino x.com