Blitz anti-camorra a Napoli sgominati i vertici di tre clan | 14 arresti

I carabinieri di Napoli hanno condotto un’operazione contro la camorra, arrestando 14 persone ritenute leader di tre clan: Puca, Verde e Ranucci. L’azione ha portato alla cattura di soggetti coinvolti in traffico di droga e estorsioni, con alcuni colpi di pistola durante gli scontri. Durante le perquisizioni sono state sequestrate armi, denaro e documenti. Le forze dell’ordine hanno agito in diversi quartieri della città, prendendo di mira le attività criminali più radicate. L’intervento mira a indebolire le organizzazioni mafiose locali.

(Adnkronos) – Blitz dei carabinieri in provincia di Napoli: sgominati i vertici dei clan Puca, Verde e Ranucci: 14 arresti. Nell'ambito di attività di indagine diretta dalla Procura di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale partenopeo, su.