Blitz all' autolavaggio | tre arresti e oltre due chili di cocaina sequestrata

Gli agenti della Squadra Mobile di Padova hanno effettuato un blitz presso un autolavaggio, arrestando tre persone e sequestrando oltre due chili di cocaina. L’operazione si inserisce in un’attività investigativa volta a contrastare il traffico di droga nella zona. Durante le operazioni sono stati trovati e confiscati anche strumenti utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo alle identità degli arrestati.

Un altro duro colpo inferto al mercato dello spaccio di cocaina è stato messo a segno dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Padova. Lunedì 4 maggio in serata i poliziotti hanno completato una operazione coronata da tre albanesi controllati nell'area di Padova Est e trovati in.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Catania, sequestrati oltre 90 chili di cocaina: due arresti a LibrinoUna vasta operazione antidroga è stata portata a termine nei giorni scorsi dagli agenti della squadra mobile della Questura di Catania. Catania, trovati oltre 5 chili di Cocaina nascosta nell’auto: due pusher arresti nel CataneseABBONATI A DAYITALIANEWS Sequestrati oltre 5 chili di droga durante un controllo La Polizia di Stato ha fermato due uomini di 41 e 45 anni, originari...