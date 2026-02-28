Catania sequestrati oltre 90 chili di cocaina | due arresti a Librino

A Librino, nel quartiere di Catania, gli agenti della squadra mobile hanno effettuato un’operazione antidroga che ha portato al sequestro di oltre 90 chili di cocaina e all’arresto di due persone. La perquisizione ha coinvolto diversi immobili e ha contribuito a smantellare una rete di traffico di sostanze stupefacenti nella zona. La questura ha comunicato i dettagli dell’intervento e dei controlli effettuati.

Una vasta operazione antidroga è stata portata a termine nei giorni scorsi dagli agenti della squadra mobile della Questura di Catania. Nel mirino degli investigatori è finito un ingente carico di cocaina destinato al mercato dello spaccio locale, intercettato all’interno di un complesso residenziale nel quartiere Librino. L’intervento ha permesso di sequestrare oltre 90 chilogrammi di cocaina, suddivisi in 81 panetti e nascosti all’interno di tre grandi borsoni trasportati in auto. Due uomini, entrambi catanesi di 43 e 44 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato. L’attività è scaturita da una mirata indagine info-investigativa condotta dalla sezione antidroga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, sequestrati oltre 90 chili di cocaina: due arresti a Librino Due catanesi sorpresi a scaricare 90 chili di cocaina dall'auto a Librino VIDEOUna maxi operazione antidroga è stata condotta dagli agenti della Polizia di Stato di Catania , che hanno intercettato un significativo carico di... Sequestrati 160 chili di cocaina nascosti in un tir: due arresti a Bergamo - VideoOltre 160 chilogrammi di cocaina sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Brescia nel corso di un’operazione di controllo del territorio... Catania, maxi sequestro di cocaina: oltre 90 kg intercettati a Librino, 2 arresti Una selezione di notizie su Catania. Temi più discussi: Maxi blitz antidroga a Catania, sequestrati oltre 90 kg di cocaina: due gli arresti; Gli agenti della squadra mobile sequestrano novanta chili di cocaina: due arresti; Catania, Polizia arresta due uomini, sequestrati oltre 90 chili di cocaina; Catania, sequestrati oltre 90 chili di cocaina: due arresti. Catania, sequestrati oltre 90 chili di cocaina: 2 arresti VIDEOCATANIA – Un carico da oltre 90 chilogrammi di cocaina. Suddivisi in 81 pannetti. E trasportati in auto da due catanesi di 43 e 44 anni. Sorpresi e fermati dagli agenti della sezione Antidroga della ... livesicilia.it Catania, sequestrati oltre 90 chili di cocaina: due arrestiUn’operazione antidroga condotta nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato di Catania ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di cocaina e ... canalesicilia.it La mia Catania con sua maestà l'Etna. Foto di @Roberto Viglianisi #viaggiainsiemeanoi #fblifestyle #sicilia - facebook.com facebook Sequestrati 90 chilogrammi di cocaina a Catania, due arresti. Operazione della Squadra mobile, corrieri trasportavano droga in auto #ANSA x.com