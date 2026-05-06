Bliancio record per Acquedotto Pugliese produzione a 731 milioni di euro

Nel corso dell'ultimo anno, Acquedotto Pugliese ha registrato un fatturato di 731 milioni di euro, segnando un record di produzione. Questo risultato arriva in un periodo caratterizzato da una crisi idrica acuta, durante il quale l'azienda ha adottato una strategia mirata a contrastare gli effetti del cambiamento climatico. La crescita dei numeri riflette le azioni messe in campo dall'azienda per affrontare le sfide ambientali e garantire il servizio.