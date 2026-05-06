Bliancio record per Acquedotto Pugliese produzione a 731 milioni di euro
Nel corso dell'ultimo anno, Acquedotto Pugliese ha registrato un fatturato di 731 milioni di euro, segnando un record di produzione. Questo risultato arriva in un periodo caratterizzato da una crisi idrica acuta, durante il quale l'azienda ha adottato una strategia mirata a contrastare gli effetti del cambiamento climatico. La crescita dei numeri riflette le azioni messe in campo dall'azienda per affrontare le sfide ambientali e garantire il servizio.
In un anno segnato dal picco della crisi idrica, Acquedotto Pugliese risponde con i numeri e con una strategia d’assalto al cambiamento climatico. L'assemblea degli azionisti, che oggi vede per la prima volta i Comuni sedere ufficialmente al fianco della Regione Puglia nella nuova gestione in.🔗 Leggi su Baritoday.it
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