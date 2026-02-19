Lavori in centro storico e marine | sospensione idrica di Acquedotto Pugliese

Acquedotto Pugliese ha annunciato una sospensione dell’acqua nelle zone di Ceglie Messapica e Carovigno, a causa di lavori di manutenzione. Le operazioni riguardano il centro storico di Ceglie e le marine di Torre Santa Sabina e Pantanagianni, con l’obiettivo di migliorare le condutture e ridurre i guasti futuri. Durante le attività, l’erogazione sarà interrotta, lasciando senza acqua residenti e attività commerciali. La sospensione è prevista per le prossime ore e durerà fino al completamento degli interventi.

Interruzione prevista il 24 febbraio a Oria e Carovigno, fra Torre Santa Sabina e Pantanagianni: otto ore di assenza acqua per diverse zone CEGLIE MESSAPICACAROVIGNO - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nel centro storico di Ceglie Messapica e nelle marine di Torre Santa Sabina e Pantanagianni (Carovigno). I lavori riguardano l'installazione di nuove opere idriche. Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 24 febbraio 2026 in entrambi i comuni. La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 16:00. Continuano i lavori di Acquedotto Pugliese nelle marine: altra sospensione idricaAcquedotto Pugliese sta eseguendo interventi di manutenzione a Carovigno, con l'obiettivo di migliorare la rete idrica locale.