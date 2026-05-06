Blanco infiamma il PalaSele di Eboli | recensione concerto

Blanco ha riempito il PalaSele di Eboli con un concerto che ha segnato il suo ritorno dal vivo dopo tre anni di assenza. Con il suo ultimo singolo ancora nelle orecchie, ha deciso di concentrarsi sulla musica, senza troppi fronzoli o effetti speciali. La serata ha visto il cantante esibirsi davanti a un pubblico entusiasta, portando sul palco le sue canzoni più conosciute e un’energia contagiosa.

Dopo tre anni fuori dalle scene e con MA’ ancora fresco di uscita, Blanco è tornato dal vivo scegliendo la strada più difficile: spogliarsi del superfluo e rimettere al centro tutto. Il live abbandona molte delle stratificazioni pop per diventare più ruvido, più reale. La band – guidata da Michelangelo – si allarga, si rafforza, introduce i fiati e costruisce un impianto che guarda apertamente al rock. Non è un semplice cambio di arrangiamenti: è un cambio di identità. Foto di Alfonso Maria Salsano La componente visiva, firmata dal collettivo Ombra, segue la stessa linea: essenziale, cruda, senza distrazioni. Il concept parte da un caos visivo che si organizza progressivamente, come se lo spettacolo stesso trovasse forma insieme all’artista.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Blanco infiamma il PalaSele di Eboli: recensione concerto Sanremo 2026 - Achille Lauro sul palco dell'Ariston Notizie correlate Eboli, domani al PalaSele arriva Blanco: biglietti ancora disponibiliTempo di lettura: 3 minutiDopo l’uscita di MA’, l’attesissimo nuovo album pubblicato il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy),... Leggi anche: Blanco conquista il PalaSele di Eboli: primo palazzetto del Sud per "Il primo tour nei palazzetti" Contenuti e approfondimenti BLANCO live domani sera al PalaSele di EboliSpettacoli-Eventi: Dopo l’uscita di MA’, l’attesissimo nuovo album pubblicato il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy), con la direzione artistica ... cilentonotizie.it Blanco, la possibile scaletta dei concerti a BariDopo le date di Bari, martedì 5 maggio Blanco sarà in concerto al Palasele di Eboli. Successivamente, il cantante porterà il tour al Palapartenope di Napoli, all’Unipol Arena di Bologna, all’Unipol Fo ... tg24.sky.it