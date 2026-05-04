Eboli domani al PalaSele arriva Blanco | biglietti ancora disponibili

Domani sera il PalaSele di Eboli ospiterà il concerto di Blanco, uno degli artisti più ascoltati del momento. I biglietti sono ancora disponibili e consentono di assistere allo spettacolo dal vivo. La data arriva poco dopo l’uscita del suo ultimo album, intitolato MA’, pubblicato il 3 aprile. La serata prevede l’esibizione di diverse canzoni dell’album e altri brani che hanno riscosso successo tra il pubblico.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo l’uscita di MA’, l’attesissimo nuovo album pubblicato il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy), con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), Blanco è tornato dal vivo con il suo primo tour nei palazzetti, segnando il suo ritorno sulla scena dopo tre anni. Con il nuovo capitolo live sarà domani sera, martedì 5 maggio, per la prima volta in scena sul palco del PalaSele di Eboli. In questo nuovo tour, che segna una nuova fase del suo percorso artistico e una tappa fondamentale della sua carriera, la dimensione sonora evolve in linea con il disco, con un approccio più organico e suonato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Eboli, domani al PalaSele arriva Blanco: biglietti ancora disponibili BLANCO - Anche a vent’anni si muore (Testo 4K / Lyrics Video 4K) Notizie correlate Notre Dame de Paris torna al PalaSele di Eboli: biglietti ancora disponibiliTorna al PalaSele Notre Dame de Paris: a quattro anni di distanza dallo show dedicato al ventennale del suo debutto in Italia, ultima volta in cui è... "Il primo tour nei palazzetti": il tour di Blanco fa tappa al Palasele di EboliMartedì 5 maggio Blanco si esibirà al PalaSele di Eboli per la tappa campana del "Live 2026 - Il Primo Tour nei Palazzetti". Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nino D’Angelo al Palasele di Eboli (Sa) – Photogallery; Calcio a 5, la Feldi Eboli frena ancora: al PalaSele Capurso impone il pari alle volpi in rimonta; Blanco, la possibile scaletta dei concerti a Bari; Calcio a 5, Feldi Eboli ancora a secco di vittorie: pari col Genzano (5-5). Il ritorno di Notre Dame de Paris ad Eboli è ancora un trionfoIeri sera, al PalaSele di Eboli, il pubblico non ha avuto dubbi: una lunga standing ovation ha accolto il ritorno di Notre Dame de Paris che, ancora una ... zon.it Eboli, Nino d'Angelo approda al PalaSele: grande show per i cinquant'anni di carrieraNino D'Angelo, domani sabato 11 aprile, torna a calcare il palco del PalaSele di Eboli con «I miei meravigliosi anni '80… bis! - Palasport tour 2026». La tappa partenopea è a cura di Anni 60 ... ilmattino.it Massima attenzione per chi viaggia verso sud: un grave incidente tra Eboli e Campagna sta bloccando la circolazione. Un camion si è ribaltato e i soccorsi sono al lavoro per assistere un ferito grave. Seguiranno aggiornamenti sulla viabilità. - facebook.com facebook