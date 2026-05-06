Blake Lively e Justin Baldoni | pace fatta? Trovato un accordo extra giudiziale

Dopo una serie di denunce reciproche tra l'attrice e l'attore, i due hanno raggiunto un accordo fuori dal tribunale. Le parti si sono incontrate in modo riservato e hanno deciso di mettere fine alla controversia senza procedere con un processo legale. L'intesa prevede che tutte le questioni siano risolte senza divulgare dettagli pubblici. La notizia è stata confermata da fonti vicine alle parti coinvolte.

Dopo le denunce di Blake Lively verso Justin Baldoni (e viceversa) i due hanno deciso di chiudere la questione con un accordo riservato E’ finita:Blake Lively e Justin Baldoni hanno trovato un accordo, sebbene tra qualche settimana fosse prevista la prima udienza del processo, quella più attesa, adesso invece sembra che sia stata annullata. Infatti fonti riferiscono chei due pare abbiano deciso di chiudere qui la questione, ovvero di non andare troppo oltre e non fare un processo mediatico che avrebbe reso la situazione più complessa. Quindi i due, seguiti dai propri legali, avrebbero trovato un accordo extragiudiziale, proprio per far sì che non si vada a processo e non si litighi in tribunale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Blake Lively vs. Justin Baldoni: Jack and Sharon Weigh In

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