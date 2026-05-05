Blake Lively non andrà a processo con Justin Baldoni trovato un accordo segreto

Da dilei.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di accuse reciproche tra l’attrice e l’attore, è stato raggiunto un accordo riservato che ha messo fine alla vicenda legale. Inizialmente si erano scambiati accuse di molestie, diffamazione e comportamenti poco professionali, ma ora non ci sono più procedimenti in corso tra le parti. Restano sconosciuti i dettagli dell’accordo e se ci siano state condanne o smentite ufficiali.

Chi aveva ragione, se mai qualcuno l’avesse avuta davvero, non si saprà mai. Blake Lively e Justin Baldoni si sono scontrati per mesi, accusandosi reciprocamente di molestie, diffamazione e atteggiamenti ben poco professionali. Tutto nacque sul set della pellicola di denuncia contro la violenza domestica It Ends with Us e si credeva che tutto sarebbe finito in tribunale. Invece no. L’attrice e il regista hanno stretto un accordo riservato che farà loro evitare un processo. L’accordo riservato tra Blake Lively e Justin Baldoni. Il 18 maggio 2026, Blake Lively e Justin Baldoni si sarebbero dovuti trovare presso il Tribunale Federale del distretto di Manhattan, a New York, affinché una giuria decidesse quale delle due parti era in torto.🔗 Leggi su Dilei.it

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Blake Lively Faces INTENSE PRESSURE as Justin Baldoni FILES New Court Claims!

Video Blake Lively Faces INTENSE PRESSURE as Justin Baldoni FILES New Court Claims!

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