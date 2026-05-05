Dopo mesi di accuse reciproche tra l’attrice e l’attore, è stato raggiunto un accordo riservato che ha messo fine alla vicenda legale. Inizialmente si erano scambiati accuse di molestie, diffamazione e comportamenti poco professionali, ma ora non ci sono più procedimenti in corso tra le parti. Restano sconosciuti i dettagli dell’accordo e se ci siano state condanne o smentite ufficiali.

Chi aveva ragione, se mai qualcuno l’avesse avuta davvero, non si saprà mai. Blake Lively e Justin Baldoni si sono scontrati per mesi, accusandosi reciprocamente di molestie, diffamazione e atteggiamenti ben poco professionali. Tutto nacque sul set della pellicola di denuncia contro la violenza domestica It Ends with Us e si credeva che tutto sarebbe finito in tribunale. Invece no. L’attrice e il regista hanno stretto un accordo riservato che farà loro evitare un processo. L’accordo riservato tra Blake Lively e Justin Baldoni. Il 18 maggio 2026, Blake Lively e Justin Baldoni si sarebbero dovuti trovare presso il Tribunale Federale del distretto di Manhattan, a New York, affinché una giuria decidesse quale delle due parti era in torto.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Blake Lively non andrà a processo con Justin Baldoni, trovato un accordo segreto

Blake Lively Faces INTENSE PRESSURE as Justin Baldoni FILES New Court Claims!

Notizie correlate

Blake Lively e Justin Baldoni trovano un accordo prima dell'inizio del processoLa disputa legale iniziata con le accuse di molestie sessuali sul set di It ends with us si è conclusa prima di arrivare in tribunale.

Blake Lively e Justin Baldoni non andranno a processo: un accordo riservato ha chiuso la controversiaBlake Lively e Justin Baldoni chiudono la causa nata dopo la realizzazione del film It Ends With Us.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Met Gala 2026, tema, costo biglietti e orario italiano: tutto pronto a New York; Blake Lively e Justin Baldoni: accuse di abusi potrebbero non reggere in tribunale; Blake Lively sconvolge al Met Gala nella prima intervista da quando ha risolto la guerra con Justin Baldoni… ma il marito Ryan Reynolds non si vede da nessuna parte; Blake Lively e Justin Baldoni trovano un accordo prima dell'inizio del processo.

Blake Lively e Justin Baldoni non andranno a processo: un accordo riservato ha chiuso la controversiaBlake Lively e Justin Baldoni chiudono la causa nata dopo la realizzazione del film It Ends With Us. Hanno stretto un accordo riservato che permetterà loro di non andare a processo. Leggi le notizie i ... fanpage.it

Blake Lively non andrà a processo con Justin Baldoni, trovato un accordo segretoNon ci sarà alcun processo, un accordo riservato pone fine ai lunghi mesi di scontro (anche legale) tra Blake Lively e Justin Baldoni ... dilei.it

La battaglia legale tra Blake Lively e Justin Baldoni si è conclusa. Come stanno le cose. - facebook.com facebook

La lunghissima battaglia nata sul set di It Ends With Us è finalmente arrivata a una conclusione e Blake Lively ha celebrato questo nuovo capitolo con la sua undicesima apparizione nella storia del Met Gala x.com