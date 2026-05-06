A tre settimane dall’avvio del procedimento legale, l’attrice e l’attore hanno raggiunto un accordo che mette fine alla disputa. La questione, molto discussa nel settore cinematografico, si è conclusa senza ulteriori sviluppi giudiziari, segnando un risultato inatteso dopo il lungo periodo di confronto legale. I dettagli dell’accordo non sono stati resi pubblici, ma la vicenda si chiude con una soluzione condivisa tra le parti.

Colpo di scena a Hollywood. A tredici giorni dall’inizio del processo, Blake Lively e Justin Baldoni hanno raggiunto un accordo extragiudiziale che chiude una delle battaglie legali più seguite e divisive degli ultimi anni nel cinema americano. La controversia, nata sul set di “ It Ends With Us ” e degenerata in un botta e risposta fatto di accuse pesantissime, controdenunce e strategie mediatiche orchestrate, si conclude senza vincitori né vinti dichiarati, ma con una dichiarazione congiunta che suona quasi surreale dopo mesi di veleno. Il processo era atteso per il 18 maggio. Le parti erano pronte allo scontro in aula, con la selezione della giuria già programmata.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Blake Lively contro Justin Baldoni, la guerra di Hollywood finisce con un colpo di scena: ecco tutto sull’accordo

Blake Lively Court DRAMA After Justin Baldoni's Lawyer STUNS Everyone With Unexpected Decision!

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