L'attrice ha preso parte alla cerimonia di gala dopo aver risolto una disputa legale con un collega sceneggiatore, iniziata durante le riprese di un film. La causa, durata diversi mesi, riguardava questioni contrattuali e accuse di comportamenti inappropriati sul set. Dopo un accordo tra le parti, l'attrice ha potuto partecipare all'evento senza ulteriori ostacoli legali.

Sembrava un'eventualità remota e, invece, la battaglia legale tra Blake Lively e Justin Baldoni è arrivata a un punto di svolta. Lo stesso lunedì 4 maggio in cui si è svolto il Met Gala, gli avvocati di Lively e Baldoni hanno annunciato in una dichiarazione congiunta di aver raggiunto un accordo. Il caso, iniziato nel dicembre 2024, sarebbe arrivato al processo in un tribunale federale tra appena due settimane, il 18 maggio, ma con l'accordo raggiungo questo ulteriore passaggio dopo mesi di udienze, dibattito e contro-cause è stato evitato. Come ha celebrato, quindi, Blake Lively? Beh, con un'apparizione in grande stile sul red carpet del Met Gala.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Blake Lively partecipa al Met Gala dopo aver raggiunto un accordo con Justin Baldoni

Blake Lively attends 2026 Met Gala hours after settling suit with Justin Baldoni

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