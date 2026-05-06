Il prossimo 18 luglio si terrà nell’Arena Flegrea di Napoli la terza edizione italiana del Bare Knuckle Fighting Championship. L’evento rappresenta un punto di svolta per il progetto nazionale, che si prepara a confrontarsi con un palcoscenico internazionale. La manifestazione vedrà protagonisti atleti italiani e stranieri, nel contesto di una competizione di combattimenti a mani nude. L’appuntamento è stato annunciato come un momento di crescita per il torneo locale.

Tempo di lettura: 4 minuti Sarà il 18 luglio la terza edizione italiana del Bare Knuckle Fighting Championship, un’edizione che segna la grande svolta nel percorso del progetto tricolore, chiamato a confrontarsi con una dimensione pienamente internazionale. La scelta dell’ Arena Flegrea racconta con chiarezza l’ambizione di un format che in poco più di un anno in Italia ha saputo crescere, strutturarsi e attrarre l’attenzione dei grandi media. Napoli diventa così il palcoscenico naturale di un appuntamento che supera i confini dello sport da combattimento per entrare nel territorio dell’intrattenimento mainstream. Un passaggio certificato...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - BKFC Italy arriva nell’Arena Flegrea di Napoli il prossimo 18 luglio

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