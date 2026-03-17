Musica all’arena Flegrea il 7 luglio doppio concerto con Goran Bregovi? e Eugenio Bennato

All’Arena Flegrea di Napoli si terrà il 7 luglio un doppio concerto con le esibizioni di Goran Bregovi? ed Eugenio Bennato. L’evento prevede la presenza di entrambi gli artisti in una serata dedicata alla musica dal vivo. La data è stata annunciata e i biglietti sono già disponibili per il pubblico interessato. La serata vedrà due artisti italiani e internazionali esibirsi nello stesso evento.

All’Arena Flegrea di Napoli, un doppio concerto con Goran Bregovi? ed Eugenio Bennato. Martedì 7 luglio alla nona edizione del Noisy Naples Fest va in scena un double bill che vedrà protagonisti il musicista e compositore originario di Sarajevo e il cantautore e polistrumentista partenopeo, per una serata che si annuncia imperdibile. L’evento si articolerà in due distinti momenti musicali. Ad aprire la serata sarà Eugenio Bennato, che condurrà il pubblico in un coinvolgente viaggio tra le sonorità del suo nuovo tour Briganti del Presente, ultimo progetto dell’artista partenopeo in cui tradizione e nuove suggestioni della musica mediterranea si intrecciano dando vita a un racconto musicale intenso e attuale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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