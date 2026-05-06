Un oleificio di Bitonto ha registrato un fatturato di 14 milioni di euro. La cooperativa, che opera nel settore olivicolo, si confronta con la sfida di mantenere la propria identità sotto la pressione di grandi marchi. Recentemente sono stati eletti i nuovi membri che guideranno la gestione dell’azienda, senza ulteriori dettagli sui nomi o sui ruoli ricoperti.

?? Cosa scoprirai Come può un modello cooperativo resistere alla pressione dei grandi brand? Chi sono i nuovi membri eletti per guidare la gestione? Perché l'importazione di oli esteri minaccia i produttori locali? Quali strategie adotterà il nuovo CDA per difendere la filiera??? In Breve Assemblea del 30 aprile 2026 con partecipazione di 120 soci della cooperativa. Nuovo CDA eletto con Achille Antonio, Antonino Michele e altri nove amministratori. Gennaro Sicolo di Italia Olivicola segnala .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitonto, l’oleificio raggiunge i 14 milioni di fatturato

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