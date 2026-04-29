Durante la Design Week 2026 a Milano, si sono svolti oltre mille eventi, riempiendo la città di mostre, esposizioni e incontri legati al design. Il settore ha generato un indotto di circa 255 milioni di euro, con un aumento del 14,7% rispetto all’anno precedente. La manifestazione si è protratta per sette giorni, coinvolgendo numerosi partecipanti e professionisti del settore.

Oltre mille gli eventi, che hanno costellato la Milano del FuoriSalone. Sette giorni pieni di creatività, che consacrano la leadership della città e del Made in Italy: secondo i dati del Centro Studi di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza, la Milano Design Week ha generato un indotto pari a 255 milioni di euro, con una crescita del +14,7% rispetto al 2025. Migliaia gli addetti ai lavori e i visitatori che hanno partecipato al circuito urbano dove la Moda non si è fatta attendere, organizzando alcuni degli appuntamenti più quotati. Da un lato, infatti, il calendario ufficiale di Milano Moda Design con i suoi cinquanta appuntamenti, tra cui le novità di Armani, Borbonese, Fendi, Roberto Cavalli e Versace; dall’altro, le esposizioni autonome con la firma di Louis Vuitton, Hermès e Nike giusto per fare alcuni nomi.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Design Week 2026, l’indotto raggiunge 255 milioni di euro (+14,7%)

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