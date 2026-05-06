? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi investitori che hanno iniettato 150.000 BTC?. Perché le vecchie balene non hanno reagito al rally dell'17%?. Come influenzerà la resistenza degli 82.000 dollari il prossimo movimento?. Cosa accadrà se il prezzo perderà il supporto dei 74.000 dollari?.? In Breve Nuove balene hanno incrementato l'esposizione del 15,2% tra il 3 aprile e il 2 maggio.. I nuovi investitori hanno generato profitti netti per circa 865 milioni di dollari.. Le vecchie balene hanno registrato una variazione minima dello 0,04% nel periodo analizzato.. La resistenza tecnica si attesta tra gli 82.000 e gli 84.000 dollari.. Bitcoin tocca quota 80.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin a 80.800$: nuove balene spingono il rally, i vecchi fermi

Notizie correlate

Leggi anche: Bitcoin frenato dagli 80.000$: il segreto on-chain che blocca il rally

Bitcoin: le balene battono ogni record con 20.031 indirizziI grandi investitori di Bitcoin, noti come squali e balene, hanno raggiunto un nuovo record assoluto con 20.

Contenuti utili per approfondire

Bitcoin ($): nuovi massimi storici a quota 99.800$Il bitcoin ($) ha compiuto un nuovo balzo in avanti ed è salito oltre i 99.800 dollari (facendo in questo modo registrare i nuovi massimi storici). La tendenza primaria rimane quindi positiva, con i ... milanofinanza.it

Bitcoin: resistenza a quota 80.000 dollariIl quadro tecnico di breve termine rimane costruttivo. I principali indicatori direzionali si trovano in posizione long ... milanofinanza.it