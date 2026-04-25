Bitcoin si ferma intorno ai 77.600 dollari, dopo aver tentato senza successo di superare la soglia degli 80.000 dollari. Il prezzo rimane stabile in questa zona, mentre analisti segnalano un fattore on-chain come possibile motivo di questa resistenza. Nessuna variazione significativa si è verificata nelle ultime ore, mantenendo il mercato in una fase di attesa.

?? Cosa sapere Bitcoin si stabilizza a 77.588 dollari dopo il mancato superamento della soglia degli 80.000 dollari. La metrica True Market Mean Price e l'euforia segnalata da Santiment frenano il rally. Il prezzo del Bitcoin si è stabilizzato intorno ai 77.588 dollari dopo aver mancato la soglia psicologica degli 80.000 dollari, segnando un calo dello 0,3% nelle ultime ventiquattr'ore. La criptovaluta principale ha vissuto una settimana di forte volatilità, partendo da minimi inferiori ai 7 .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin frenato dagli 80.000$: il segreto on-chain che blocca il rally

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