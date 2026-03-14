Bitcoin | le balene battono ogni record con 20.031 indirizzi

I grandi investitori di Bitcoin, conosciuti come squali e balene, hanno raggiunto un nuovo record con 20.031 indirizzi attivi. Questa cifra rappresenta il numero più alto mai registrato di indirizzi detenuti da questi investitori di grandi dimensioni. La notizia arriva in un momento in cui la rete Bitcoin mostra segnali di crescita nei movimenti di capitale di grandi portafogli.

I grandi investitori di Bitcoin, noti come squali e balene, hanno raggiunto un nuovo record assoluto con 20.031 indirizzi che detengono oltre 100 monete. Questo dato, emerso dall’analisi on-chain, segnala un massiccio afflusso di capitali da parte di entità finanziarie di grande rilievo nella rete crittografica. Mentre il prezzo del BTC si attesta intorno ai 72.400 dollari, la distribuzione della fornitura mostra una polarizzazione estrema: crescono sia i piccoli trader al dettaglio che i giganti del settore, mentre gli investitori di media grandezza vedono ridursi il loro numero. La Polarizzazione Estrema del Mercato. Il degli investitori sta subendo una trasformazione radicale che vede una netta separazione tra le diverse categorie di portafogli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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