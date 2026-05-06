Bist2026 la biennale internazionale Sicily Trinacria a Villa Niscemi
Sabato 16 maggio alle ore 15 verrà inaugurata l’edizione 2026 della BIST Biennale Internazionale Sicily Trinacria, che ha come titolo 'Genius loci. Riflessi d'arte tra le mura della nobile dimora' e che si svolgerà nella magnifica settecentesca Villa Niscemi, sede istituzionale del Sindaco della.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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