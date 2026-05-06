Sabato 16 maggio alle ore 15 verrà inaugurata l’edizione 2026 della BIST Biennale Internazionale Sicily Trinacria, che ha come titolo 'Genius loci. Riflessi d'arte tra le mura della nobile dimora' e che si svolgerà nella magnifica settecentesca Villa Niscemi, sede istituzionale del Sindaco della.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Musica e ritmo internazionale, Nick the Nightfly e la Sicily band al teatro L'IdeaSambuca di Sicilia si prepara ad accogliere uno dei volti più noti della scena musicale e radiofonica internazionale.

Biennale, si è dimessa la Giuria internazionaleVENEZIA - La Biennale non ha ancora aperto i battenti al pubblico ma nel frattempo non risparmia i colpi di scena: si è dimessa la Giuria...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Bist2026, la biennale internazionale Sicily Trinacria a Villa Niscemi; BIST 2026 a Villa Niscemi: arte, poesia e cultura protagoniste della Biennale Internazionale Sicily Trinacria.

Sicily Trinacria. Riconoscimento a Dianora TintiImportante riconoscimento per la scrittrice e giornalista Dianora Tinti, premiata nei giorni scorsi alla Biennale Internazionale di Trapani. Un premio all’attività culturale che le è stato consegnato ... lanazione.it

Biennale internazionale, Monreale diventa capitale mosaiciMonreale si prepara a diventare capitale internazionale dell'arte del mosaico con la prima 'Biennale internazionale', in programma dal 19 dicembre al 15 marzo, promossa dal Comune e ideata dai ... ansa.it

Pesce preistorico che emerge dalle profondità della terra della #Trinacria Wonderful #Sicily x.com