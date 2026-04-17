Musica e ritmo internazionale Nick the Nightfly e la Sicily band al teatro L' Idea
Sambuca di Sicilia si appresta ad accogliere un concerto con la partecipazione di Nick the Nightfly e della Sicily band, artisti conosciuti nel panorama musicale e radiofonico internazionale. L'evento si terrà presso il teatro L'Idea e vedrà esibirsi artisti provenienti da diverse parti del mondo, portando un mix di musica e ritmo che attraversa i confini nazionali. La serata rappresenta un'occasione per ascoltare performance di livello e condividere un momento di musica dal vivo.
Sambuca di Sicilia si prepara ad accogliere uno dei volti più noti della scena musicale e radiofonica internazionale. Sabato 18 aprile alle 20,30 il teatro comunale L’Idea ospiterà Nick the Nightfly insieme alla Sicily band per uno spettacolo che unisce eleganza, ritmo e contaminazioni sonore tra.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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