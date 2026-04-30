Biennale si è dimessa la Giuria internazionale

Prima dell’apertura ufficiale della 61esima Esposizione della Biennale, la Giuria internazionale si è dimessa. La decisione è stata comunicata in modo ufficiale, senza ulteriori dettagli pubblici. La mostra, che si svolge a Venezia, rimane in attesa di ulteriori sviluppi prima dell’inaugurazione. La scomparsa della giuria rappresenta un episodio inaspettato nel percorso preparatorio dell’evento.

VENEZIA - La Biennale non ha ancora aperto i battenti al pubblico ma nel frattempo non risparmia i colpi di scena: si è dimessa la Giuria internazionale della 61esima Esposizione internazionale d'Arte, al via il 9 maggio. La Giuria internazionale era composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi. Lo comunica una nota della Biennale di Venezia, all'indomani della visita degli ispettori del ministero della Cultura. Fenice e Biennale, Luca Zaia: «Non si usi il lanciafiamme. E Giuli venga a Venezia» .🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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