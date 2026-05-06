bisio al quirinale scherza con mattarella ai david di donatello

Durante un evento al Quirinale, attori e registi hanno partecipato a un incontro con il presidente della Repubblica, dove sono stati scambiati battute e momenti di leggerezza. Tra i presenti, un noto comico ha scherzato con il capo dello Stato e un regista famoso, creando un clima informale e rilassato. L’occasione ha visto anche la consegna di premi ai candidati ai David di Donatello, con alcuni momenti di intrattenimento tra le premiazioni.

Claudio Bisio scherza al Quirinale con Mattarella e Sorrentino: ironia, cinema e leggerezza all’incontro con i candidati ai David di Donatello. Una battuta ironica di Claudio Bisio ha aperto l’incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i candidati e premiati dei David di Donatello. L’attore e conduttore ha scelto l’ironia per rompere il ghiaccio, facendo riferimento al cosiddetto “ caso Minetti ” e scherzando con il regista Paolo Sorrentino sul film “La grazia”, tra le opere più nominate dell’edizione. “ Prometto che non parlerò di crisi del cinema o tagli ai fondi ”, ha detto Bisio, prima di proporre con tono leggero una “ riforma ” del settore: accorciare i film di dieci minuti per evitare il classico giudizio finale dei produttori.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Bisio scherza con Mattarella al Quirinale

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