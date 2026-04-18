Studentessa ferita dai calcinacci di una chiesa in gita a Roma | Riprenderà la scuola fra pochi giorni

Una studentessa è rimasta ferita dai calcinacci di una chiesa durante una visita scolastica a Roma. La ragazza è stata portata in ospedale per le cure del caso e ora si trova in condizioni stabili. La scuola ha comunicato che gli studenti torneranno in classe tra pochi giorni, mentre le autorità stanno verificando le cause del crollo. Nessun altro studente è rimasto coinvolto nell’incidente.

Reggio Emilia, 18 aprile 2026 – Tragedia sfiorata in gita scolastica. Sono bastati pochi centimetri perché una studentessa di 16 anni di Reggio, a Roma con la sua classe, non venisse travolta in pieno ed uccisa dai materiali precipitati da un’impalcatura sulla facciata della chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, nel centro storico della capitale. Invece è rimasta ferita, colpita di rimbalzo da palanche e lastre di metallo cadute dal ponteggio: un impatto violento che solo per un caso non si è trasformato in un dramma ben più grave. L’incidente. L’incidente è avvenuto giovedì intorno alle 15, in una delle zone più frequentate del centro romano....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Studentessa ferita dai calcinacci di una chiesa in gita a Roma: “Riprenderà la scuola fra pochi giorni” Notizie correlate Roma, cadono lastre di impalcatura da chiesa Sant’Ignazio: ferita 16enne in gita(Adnkronos) – Una ragazzina di 16 anni, originaria di Reggio Emilia ma a Roma in gita scolastica, è stata ferita ieri pomeriggio da alcune parti di... Crolla lastra da un’impalcatura della chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, ferita una 16enne in gita a RomaUna porzione d'impalcatura si è staccata dal cantiere della chiesa di Sant'Ignazio di Loyola ed è caduta giù, colpendo una 16enne in gita scolastica...