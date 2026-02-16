Scontro fra una minicar e uno scooter in via Caduti di Marcinelle | 52enne finisce a terra è in fin di vita

Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro tra una minicar e uno scooter in via Caduti di Marcinelle, a Milano. L’incidente è avvenuto quando i due veicoli si sono scontrati a causa di una manovra azzardata, facendo cadere l’uomo a terra in un punto vicino a un’edicola. I passanti hanno chiamato subito i soccorsi, trovando il 52enne privo di sensi e in condizioni molto serie.

Milano, 16 febbraio 2026 – Grave incidente poco dopo mezzogiorno di lunedì 16 febbraio in via Caduti di Marcinelle, in zona Rubattino a Milano. Una minicar elettrica Twizy guidata da un diciottenne si è scontrata con lo scooter guidato da un cinquantaduenne. Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso in stato di incoscienza dai sanitari di ambulanza e auto medica e trasportato in condizioni disperate al Niguarda. Colverde, si schianta in moto contro un'auto: muore a 28 anni Davide Croci I rilievi . A Rubattino sono intervenuti gli agenti del Radiomobile della Polizia locale per effettuare i rilievi sul luogo dell'incidente e accertare le responsabilità: stando alle prime informazioni, ancora da confermare, la minicar avrebbe svoltato a sinistra per imboccare una rampa che porta ai box sotterranei di uno stabile, tagliando la strada allo scooter che arrivava dalla direzione opposta.