Nella città di Bisceglie, le forze dell’ordine hanno eseguito diverse misure cautelari nei confronti di membri di due gruppi criminali. L’indagine ha evidenziato come i clan abbiano utilizzato le dichiarazioni di inizio attività (SCIA) per ottenere il controllo di alcuni ristoranti locali. La lotta tra i gruppi Capriati e Strisciuglio si è tradotta in una serie di scontri e tensioni, portando all’arresto di alcune persone coinvolte.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i clan a controllare i ristoranti tramite le SCIA?. Chi sono i responsabili della guerra tra i clan Capriati e Strisciuglio?. Perché la presenza di soli cinque carabinieri non ferma la mafia?. Quali attività turistiche nascondono i proventi del riciclaggio mafioso?.? In Breve Clan Capriati e Strisciuglio in guerra per il controllo di lidi e ristorazione.. Omicidio del caposala Angelo Pizzi presso il ristorante La Spaghetteria n.1.. L'omicidio di Filippo Scavo al Divine club è avvenuto il 19 aprile.. La caserma dei carabinieri di Bisceglie conta attualmente solo 5 unità.. La Dia di Bari ha arrestato i responsabili dell’omicidio di Lello Capriati e di Filippo Scavo, colpendo i clan baresi che combattono una guerra di mafia a Bisceglie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bisceglie, la Dia arresta i clan: mafia e guerra tra ristoranti

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