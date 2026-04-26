Bisceglie caccia al killer di Scavo | video chiave e clan in guerra

Nella serata di domenica scorsa, un uomo è stato colpito da diversi colpi di pistola all’interno del Divine Club di Bisceglie, ed è deceduto poco dopo. La polizia ha acquisito un video che potrebbe essere determinante per le indagini, mentre nelle ultime settimane si sono intensificate le tensioni tra diversi gruppi criminali della zona. Le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare il responsabile e chiarire i motivi dell’omicidio.

? Cosa sapere Filippo Scavo ucciso da colpi di pistola nel Divine Club di Bisceglie domenica scorsa.. Indagini su video e scontri tra clan dello Strisciuglio e gruppo Capriati.. L’identificazione dell’esecutore materiale dell’omicidio di Filippo Scavo è ora affidata ai filmati delle telecamere di sorveglianza dopo l’agguato avvenuto nella notte di domenica scorsa presso il Divine Club di Bisceglie, dove il 42enne ha perso la vita a causa di diversi colpi di pistola. Le indagini sul delitto che ha colpito il quarantaduenne si muovono su un binario doppio, cercando di incrociare l’analisi tecnologica dei frame registrati nel locale e nelle zone limitrofe con una ricostruzione molto più profonda dei rapporti di forza tra le organizzazioni criminali del Barese.🔗 Leggi su Ameve.eu

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