La città si è riunita ieri pomeriggio in piazza Ferrarese, non lontano dal luogo di una sparatoria di poco prima, per manifestare contro la presenza della criminalità organizzata. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti, cittadini e membri di diverse comunità locali, che hanno espresso la loro opposizione alla mafia e alla violenza, in un momento in cui le indagini sulla sparatoria in via Pier l'Eremita sono ancora in corso e i recenti episodi di sangue sono diventati cinque nel giro di un mese.

La risposta della città è arrivata il giorno dopo, e aveva la faccia dei giovani. Mentre le indagini sulla sparatoria di via Pier l'Eremita sono ancora in corso e la città conta il quinto episodio di sangue in meno di un mese, ieri pomeriggio in piazza Ferrarese - non distanti da dove la sera.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Montemurlo in marcia per la pace, cittadini e studenti uniti per dire ‘no’ alla guerraMontemurlo, 24 marzo 2026 – Una marcia, passo dopo passo, per dire ‘no’ alla guerra e ribadire che la pace è una scelta collettiva.

Bari, manifestazione in piazza contro la mafia: «Non avremo paura»Un presidio antimafia organizzato dalle associazioni studentesche baresi Zona Franka, Udu e Uds è stato organizzato oggi pomeriggio in piazza...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Guerra tra clan, studenti e cittadini in piazza per dire no alla mafia: Bari non ha paura; Guerra tra clan a Bari, studenti in piazza per dire no alla mafia. Leccese: Non ci lasceremo rovinare la festa da balordi criminali, la sagra di San Nicola si farà; Minacce e sfide, i social dei clan sotto la lente degli investigatori Antimafia; Bari in piazza contro le mafie, studenti in presidio a pochi passi dalla sparatoria del giorno prima.

Il corteo degli studenti contro i clan: a Bari oggi presidio a piazza FerraresebariLe scintille in corso tra le giovani leve delle famiglie mafiose hanno messo a rumore non solo gli ambienti investigativi ma anche i presidi dell’antimafia sociale. La massiccia disponibilità di a ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Guerra tra clan, questore: Fibrillazioni allarmanti, tensioni per lo spaccioSono undici gli scontri armati in discoteca conteggiati dalla Dda dal 2024. Proseguono le indagini sull'omicidio del pregiudicato Filippo Scavo ... rainews.it

IL TREND | A causa della guerra in Iran il settore rischia di perdere fino 43% del fatturato. I risultati della ricerca condotta dall’Osservatorio di Jfc - facebook.com facebook

Cosa Nostra, la guerra allo Stato e le bombe in Continente x.com