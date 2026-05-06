Le indagini sulla morte di una ragazza di 12 anni a Bisceglie hanno portato a perquisizioni e all’iscrizione nel registro degli indagati di cinque persone legate al Comune. La giovane è deceduta il 13 aprile dopo essere stata colpita da un pino sradicato dal vento forte che aveva interessato la zona. Le verifiche continuano per chiarire le eventuali responsabilità.

Sono arrivate a una prima svolta le indagini sulla morte di Alicia Amoruso, la 12enne deceduta il 13 aprile a Bisceglie dopo essere stata schiacciata da un pino sradicato dal forte vento. I carabinieri hanno fatto irruzione nella sede di un’impresa che si occupa, in appalto, della manutenzione del verde della città pugliese. L’azione dei militari si inserisce all’interno dell’inchiesta della Procura di Trani che vede indagati per concorso in omicidio colposo cinque indagati. I militari dell’Arma hanno acquisito una vasta mole di documenti e faldoni tecnici, che saranno utili per ricostruire tutte le manutenzioni effettuate dalla ditta e verificare se la caduta del pino fosse prevedibile o evitabile con interventi di messa in sicurezza dell’albero.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bisceglie, 12enne morì schiacciata da un albero: perquisizioni e 5 indagati in Comune

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