A Bisceglie, cinque persone sono state denunciate nell’ambito di un procedimento penale legato alla morte di una ragazza di 12 anni, avvenuta dopo che un albero è crollato su di lei. Le persone coinvolte sono un dirigente, funzionari tecnici e istruttori della Ripartizione Pianificazione, Programmi ed Infrastrutture del Comune. A loro viene contestato il reato di concorso in omicidio colposo.

Svolta nelle indagini sulla morte di Alicia Amoruso, la 12enneche lo scorso 13 aprile a Bisceglie, è morta schiacciata da un albero, cadutoper le forti raffiche di vento che si sono abbattute in tutta la Puglianegli ultimi giorni. La Procura di Trani ha iscritto nel registro degli indagati 5 persone alle quali contesta il reato di concorso in omicidio colposo. La Procura tranese ha notificato gli avvisi di garanzia per 5 dipendenti comunali, contestualmente alconferimento di incarico dell’autopsia e della consulenza tecnica. Gli indagati sono rispettivamente dirigente, funzionari tecnici e istruttoridella Ripartizione Pianificazione, Programmi ed Infrastrutture del Comune di Bisceglie e dello Sportello Patrimonio Demanio e Attività Manutentive.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bisceglie, 12enne morta schiacciata da albero: 5 indagati per concorso in omicidio colposo

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