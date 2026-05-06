A Bisceglie, nel corso di un’operazione di polizia, sono stati eseguiti 11 arresti legati a un omicidio avvenuto all’interno di un locale pubblico. Le indagini hanno ricostruito come i killer siano riusciti a colpire in appena 11 secondi, mettendo in atto una vendetta tra due gruppi di giovani appartenenti a diversi clan. Le autorità stanno cercando di chiarire chi abbia pianificato e organizzato l’azione criminale.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i killer a colpire in soli 11 secondi?. Chi ha orchestrato la vendetta tra i giovani dei due clan?. Perché i video su TikTok mostrano i brindisi dei criminali?. Come fanno i detenuti a gestire le faide tramite i social?.? In Breve Dylan Capriati, Aldo Lagioia e Michele Morelli hanno partecipato all'attacco al Divine club.. L'omicidio di Lello Capriati avvenuto il 1 aprile 2024 ha scatenato la vendetta.. I clan usano TikTok e cellulari in carcere per comunicare e celebrare i delitti.. L'esecuzione rapida di Filippo Scavo è avvenuta in soli 11 secondi nel locale.. All’alba di questo mercoledì 6 maggio 2026, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione massiccia che ha portato all’arresto di 11 persone e al fermo urgente di altri 3 individui.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bisceglie, 11 arresti per l’omicidio nel club: è vendetta tra clan

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