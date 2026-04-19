Bisceglie omicidio nel club | quattro colpi per un agguato coordinato

Nella notte di Bisceglie si è verificato un omicidio all’interno di un club, avvenuto con quattro colpi di arma da fuoco. La polizia è intervenuta sul posto poco dopo, avviando le indagini e raccogliendo testimonianze. Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di un agguato coordinato. Non ci sono ancora dettagli sulla vittima o sui sospetti coinvolti.

Un violento episodio di criminalità ha colpito il cuore della vita notturna di Bisceglie intorno alle quattro del mattino, quando Filippo Scavo, un uomo di 43 anni residente nel rione Carbonara a Bari, è stato ucciso dopo una sparatoria avvenuta nei pressi del locale Divine club, precedentemente noto come Divinae Follie. L’aggressione, caratterizzata da un’estrema ferocia, ha l’impiego di almeno quattro proiettili, uno dei quali ha colpito la vittima in modo letale alla base del collo. Nonostante il rapido intervento del personale del 118 e il successivo trasferimento all’ospedale di Bisceglie, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I dettagli dell’aggressione e le prime indagini della DDA.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bisceglie, omicidio nel club: quattro colpi per un agguato coordinato Notizie correlate Agguato nel Bergamasco, due indiani uccisi a colpi di pistolaDue uomini di nazionalità indiana sono stati uccisi a colpi di pistola la notte scorsa nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo. Quattro colpi di pistola esplosi dopo lite a Rutigliano: arrestato per tentato omicidioI carabinieri hanno arrestato un uomo a Rutigliano, accusato di tentanto omicidio aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione, nonché di porto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sparatoria in discoteca a Bisceglie, muore 43enne barese; Bisceglie, omicidio in discoteca; Sparatoria in una discoteca a Bisceglie: Filippo Scavo ferito al collo, muore a 43 anni. Panico tra i clienti, cosa è successo; Tragedia a Bisceglie: marito lancia la moglie dal balcone e si toglie la vita. MORTO DISCOTECA Omicidio all’alba in una discoteca di Bisceglie: ucciso un 43enne bareseOmicidio all’alba in una discoteca di Bisceglie: ucciso un 43enne barese BISCEGLIE – Un uomo di 43 anni, originario di Bari e già noto alle Forze dell’Ordine, Filippo Scavo, è stato ucciso a colpi d’a ... statoquotidiano.it Sparatoria in una discoteca a Bisceglie: Filippo Scavo muore a 43 anni, panico tra i clientiUn 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. L'uomo ... msn.com Un 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è morto subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Bisceglie, - facebook.com facebook Filippo Scavo, 43 anni di Bari, è morto nella notte tra sabato 18 aprile e domenica 19 nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie, a Bisceglie, dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola alle spalle. #rep x.com