Birindelli | Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola…Sarò sempre grato a questo club ho abbracciato Chiellini e Pessotto

Dopo la vittoria per 2-0 nei playoff di Serie C, Birindelli, attuale allenatore della Pianese, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ha commentato le dinamiche tra i club di calcio, sottolineando come, secondo lui, concedere spazio alla Juventus possa portare a conseguenze rischiose. Inoltre, ha espresso gratitudine nei confronti del club, ricordando i momenti condivisi con Chiellini e Pessotto.

di Marco Baridon Birindelli, allenatore della Pianese, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 contro la Pianese ai playoff di Serie C. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Alessandro Birindelli in conferenza stampa dopo Juventus Next Gen Pianese, che ha sancito l’eliminazione dei bianconeri dai playoff di Serie C. SENSAZIONI – «Ho finito le parole per definire i ragazzi, per quello che mettono in campo, per l’attenzione. Tre giorni fa abbiamo viaggiato per giocare con la Ternana ma con entusiasmo oggi abbiamo dimostrato che lo sport va oltre l’aspetto di campo e di tecnica». JUVE MAI PERICOLOSA – «Io faccio i complimenti alla Juventus, vero che ha tanti giovani di talento ma se gli dai spazio ti mandano in bambola.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola…Sarò sempre grato a questo club, ho abbracciato Chiellini e Pessotto» Notizie correlate Jimenez non dimentica: “Sarò sempre grato al Milan, non tutti i club ti danno l’opportunità di giocare”Alex Jimenez, da qualche settimana ufficialmente un giocatore del Bournemouth a tutti gli effetti, è intervenuto ai microfoni di 'AS', tornando a... Maignan e il suo amore per il Milan: “Sarò milanista a vita. Ho sempre vissuto questo club come una famiglia”Cosa significa il Milan per Mike Maignan? La risposta arriva direttamente dal documentario 'Mike Maignan: Beyond the Magic' uscito quest'oggi sul...