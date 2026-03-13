Nel documentario 'Mike Maignan: Beyond the Magic', il portiere del Milan ha dichiarato che sarà milanista per sempre e che ha sempre vissuto il club come una famiglia. Le sue parole riflettono un legame profondo con la squadra e la città, sottolineando il valore che attribuisce a questa esperienza. Nessun commento sul futuro o su eventuali altre opportunità è stato condiviso.

Cosa significa il Milan per Mike Maignan? La risposta arriva direttamente dal documentario 'Mike Maignan: Beyond the Magic' uscito quest'oggi sul canale YouTube rossonero. Nella lunga intervista, il capitano del Diavolo condivide la sua esperienza con la maglia del Milan, il suo pensiero su Allegri ma anche la mentalità che lo ha portato a diventare uno dei migliori portieri al mondo. Ecco, di seguito, le sue parole sul Milan e sull'importanza che 'Magic' Mike gli attribuisce. "Quando sono arrivato al Milan ho salutato Ibrahimovic e mi ha detto 'Benvenuto, qui siamo in famiglia' e l'ho sempre vissuta così. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Maignan e il suo amore per il Milan: “Sarò milanista a vita. Ho sempre vissuto questo club come una famiglia”

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“Devi venire al Milan per capire cosa sia.” Non è solo una frase. È il modo in cui Mike Maignan vive il Milan ogni giorno. Leader vero. Uno che parla poco ma quando lo fa arriva dritto al cuore dei tifosi. Uno che sente il peso della storia, della maglia, dello stadi - facebook.com facebook

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