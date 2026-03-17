Bimbo di 5 mesi morto a Trieste papà indagato per omicidio | Gli ha sbattuto la testa mettendolo nella culla

A Trieste un neonato di cinque mesi è stato trovato senza vita nella sua culla a dicembre 2024. Le autorità hanno aperto un'indagine e hanno iscritto nel registro degli indagati il padre del bambino, accusato di aver causato la morte mettendolo a dormire la sera precedente. La vicenda ha portato alla luce la tragica perdita e l’inchiesta ancora in corso.

A dicembre 2024 un neonato di 5 mesi è stato trovato morto nella culla a Trieste. Ora il padre è indagato per omicidio: gli avrebbe fatto sbattere la testa mettendolo a dormire la sera prima. Dall'autopsia è emersa un'emorragia cerebrale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Neonato morto nella culla a Trieste: il padre indagato per omicidio, emergono accuse choc sui maltrattamentiCosa è successo al neonato morto a Trieste? Una tragedia familiare che si trasforma in un caso giudiziario complesso e inquietante. Neonato morto nella culla in Italia: padre indagato per omicidioUn uomo di 30 anni, originario di Trieste, è indagato dalla Procura di Trieste con l’accusa di omicidio per la morte del proprio figlio neonato,... Una selezione di notizie su Bimbo di 5 mesi morto a Trieste papà... Temi più discussi: Tragedia all'aeroporto di Fiumicino, muore bimbo di pochi mesi colto da malore; Tenta di rapire un bambino da un’auto all’interno del parcheggio di un supermercato a Latina: arrestato; Il fratellino del bimbo morto a Pessione rimane dai nonni; Uomo prova a rapire bimbo dall'auto a Latina nel parcheggio del supermercato, madre terrorizzata: Un incubo. Bimbo di 5 mesi trovato senza vita: indagato il padre, emergono dettagli drammaticiTRIESTE – Un neonato di cinque mesi trovato morto nella culla e una svolta investigativa che cambia completamente lo scenario: la Procura ha iscritto nel registro degli indagati il padre, un trentenne ... nordest24.it Bimbo morto a 5 mesi dopo una caduta dalle scale: il tonfo registrato in un videoNuovi elementi acquisiti dai carabinieri sulla tragedia del bimbo caduto. La madre indagata per omicidio colposo avrebbe agito in stato di straniamento ... zoom24.it Bimbo di tre anni si sente male, morto durante il trasporto in ospedale. Tragedia a Cavallino Treporti, in provincia di Venezia. - facebook.com facebook Don Mimmo riflette sul caso del bimbo di due anni, deceduto all’ospedale Monaldi, dopo che gli è stato trapiantato un cuore danneggiato: «I bambini non sono numeri, non sono cartelle cliniche. Sono mondi interi. I bambini sono sogni. Promesse. E le promes x.com