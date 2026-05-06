A Bari torna Bimbimbici | ecco come cambia la viabilità domenica

A Bari si prepara a ospitare nuovamente Bimbimbici, l’evento nazionale promosso da Fiab, che si terrà domenica 10 maggio. La manifestazione coinvolge famiglie e appassionati di bicicletta, con l’obiettivo di promuovere l’uso della bici e di modificare temporaneamente la viabilità urbana. Per questa giornata, alcune strade del centro vengono chiuse al traffico motorizzato e riservate alle pedalate collettive.

Una domenica a ritmo di pedali per ridisegnare i confini della città. Il prossimo 10 maggio torna Bimbimbici, la storica manifestazione nazionale promossa da Fiab - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Giunta alla sua 27ª edizione barese, l’iniziativa punta a trasformare il capoluogo in un.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Domenica 10 maggio torna anche ad Arezzo BimbimbiciArezzo, 4 maggio 2026 – Domenica 10 maggio, una città più sicura e a misura di bambine e bambini Domenica 10 maggio 2026 torna anche ad Arezzo... "Bimbimbici", domenica 10 maggio torna la pedalata per le vie della città: ritrovo in piazza DanteUn intero mese in bicicletta dedicato alle bambine e ai bambini per promuovere strade scolastiche e percorsi casa-scuola sicuri, stili di vita...