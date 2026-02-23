Investita e uccisa a tre anni indagato il conducente dell’auto che ha travolto la piccola La bimba era con un’amica della mamma

Il conducente di 25 anni, coinvolto in un incidente che ha portato alla morte di una piccola di tre anni, è stato iscritto nel registro degli indagati. La bambina, che si trovava con un’amica della mamma, è stata travolta mentre attraversava la strada. La vettura si è schiantata contro il marciapiede, provocando ferite gravi alla piccola. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e verificano eventuali responsabilità.

Vernio (Prato), 23 febbraio 2026 – E’ stato iscritto nel registro degli indagati il 25enne italiano che nella serata di ieri, domenica 22 febbraio, era alla guida dell’auto che ha investito e ucciso una bambina di 3 anni a Vernio. La piccola era in compagnia di un’amica della madre, quando è sfuggita al controllo dell’adulta e si è fiondata lungo la Sr 325. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Incidente per Matteo Biffoni. Il consigliere regionale (ed ex sindaco di Prato) urtato da un’auto: “30 giorni e torno nuovo” Le indagini della Procura. La Procura sta cercando di accertare eventuali responsabilità, ma il quadro che emerge al momento parla di una tragica fatalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

