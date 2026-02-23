Investita e uccisa a tre anni indagato il conducente dell’auto che ha travolto la piccola La bimba era con un’amica della mamma
Il conducente di 25 anni, coinvolto in un incidente che ha portato alla morte di una piccola di tre anni, è stato iscritto nel registro degli indagati. La bambina, che si trovava con un’amica della mamma, è stata travolta mentre attraversava la strada. La vettura si è schiantata contro il marciapiede, provocando ferite gravi alla piccola. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e verificano eventuali responsabilità.
Vernio (Prato), 23 febbraio 2026 – E’ stato iscritto nel registro degli indagati il 25enne italiano che nella serata di ieri, domenica 22 febbraio, era alla guida dell’auto che ha investito e ucciso una bambina di 3 anni a Vernio. La piccola era in compagnia di un’amica della madre, quando è sfuggita al controllo dell’adulta e si è fiondata lungo la Sr 325. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Incidente per Matteo Biffoni. Il consigliere regionale (ed ex sindaco di Prato) urtato da un’auto: “30 giorni e torno nuovo” Le indagini della Procura. La Procura sta cercando di accertare eventuali responsabilità, ma il quadro che emerge al momento parla di una tragica fatalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Quella mano che tira via la bimba e le urla della mamma. L’uomo che ha afferrato la piccola “era calvo e coi baffi”A Sovigliana, ieri mattina, una mamma ha vissuto momenti di paura quando un uomo calvo con baffi ha afferrato la sua bambina e l’ha portata via.
Lucca, anziana travolta e uccisa da un’auto: lotta per la vita l’amica, indagato lo sconvolto conducente.Una donna di 70 anni è stata investita e uccisa ieri sera a Lucca.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Prato, bambina di tre anni muore investita da un’auto nella strada sotto casa; Bambina di tre anni muore investita da un'auto: era con la mamma a pochi passi da casa; Bimba di tre anni investita e uccisa da un’auto: tragedia a Mercatale di Vernio; Lupa viene investita e uccisa da un furgone, il compagno ha vegliato su di lei fino all’arrivo della Forestale.
Mercatale di Vernio sotto choc: bimba di 3 anni investita e uccisa vicino casaBimba investita a Mercatale di Vernio poco lontano dalla propria abitazione: l’impatto è stato violento, la comunità sconvolta dal tragico evento. notizie.it
Prato, bambina di 3 anni investita e uccisa sulla Sr 325: inutili i soccorsiTragedia nella serata di domenica 22 febbraio in provincia di Prato. Una bambina di circa 3 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto lungo la ... thesocialpost.it
Gaia Costa investita e uccisa a Porto Cervo: «Grave e prolungata distrazione della conducente» x.com
Bimba di tre anni investita e uccisa da un’auto: tragedia a Prato Inutile la corsa dei soccorsi: la piccola, sbalzata per diversi metri dopo l’impatto, è stata rianimata per oltre un’ora. La madre, presente al momento dell’incidente, ha avuto un malore - facebook.com facebook