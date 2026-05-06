In consiglio comunale sono emerse polemiche riguardo al bilancio con entrate di 54 milioni di euro e spese ancora discusse. Si è parlato di un aumento dei costi delle mense scolastiche, nonostante l’avanzo di bilancio, e di 2 milioni di euro destinati alla scuola Manzoni che sembrano essere scomparsi o non ancora spesi. La discussione riguarda anche come vengono gestiti i fondi pubblici e le priorità dell’amministrazione.

? Cosa scoprirai Perché le mense scolastiche costano di più nonostante l'avanzo di bilancio?. Dove sono finiti i 2 milioni destinati alla scuola Manzoni?. Chi ha deciso di chiudere il centro antiviolenza e quello giovanile?. Come verranno utilizzati i 14 milioni di euro attualmente disponibili?.? In Breve Entrate Imu 5,6 milioni e addizionale Irpef 5,3 milioni euro.. Recupero 2,4 milioni euro per evasioni fiscali Imu, Irpef e Tari.. Laura Valli critica aumento tariffe mense e chiusura centro antiviolenza.. Dominique Sabatini segnala 2 milioni euro scuola Manzoni non programmati.. L’assessore al bilancio Massimiliano Balconi ha presentato in Consiglio comunale il rendiconto del 2025, evidenziando entrate per 54,341 milioni di euro a fronte di spese per 35 milioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bilancio comunale: 54 milioni di entrate e accese polemiche in aula

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