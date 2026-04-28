Bilancio consuntivo entrate in aumento e un avanzo libero di 14,2 milioni

Il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto 2025 del Comune di Modena, che si è chiuso con un avanzo libero di 14,2 milioni di euro. Nel documento sono evidenziate entrate in crescita rispetto all’anno precedente. Il bilancio consuntivo fornisce una panoramica dettagliata delle entrate e delle uscite, confermando la solidità della gestione finanziaria dell’ente locale. La decisione di approvare il rendiconto è avvenuta in assenza di contestazioni ufficiali.

Via libera del Consiglio comunale al Rendiconto 2025 del Comune di Modena, che si chiude con un avanzo libero di 14.2 milioni di euro. Il documento, presentato in aula dall'assessore al Bilancio Vittorio Molinari durante la seduta di lunedì 27 aprile, ha ottenuto il voto a favore di Pd, Avs.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Treviglio: bilancio record con 15 milioni e un avanzo da 4 milioniLa gestione finanziaria di Treviglio mostra segnali di una tenuta strutturale che va oltre la semplice contabilità locale, consolidando un modello di... Leggi anche: Bilancio 2025 da record: 5,4 milioni di avanzo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A Gragnano approvato il bilancio consuntivo 2025; Cassa del notariato, il bilancio consuntivo chiude con un patrimonio netto di 1,9 miliardi; Il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna approva la relazione annuale ed il bilancio consuntivo 2025; Voragine davanti al mercato Albinelli: che fa il Comune?. Gragnano, approvato il consuntivo: il 23% della spesa è socialeA Gragnano Trebbiense è stato approvato il bilancio consuntivo 2025 - Il consuntivo 2025 presenta risultanze senz’altro apprezzabili e si caratterizza ... piacenzasera.it Ballabio, approvato il Consuntivo 2025: bilancio sano e investimenti sul territorioIl Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto consuntivo 2025, confermando una situazione economico-finanziaria ... resegoneonline.it Il presidente Raffaele Gentile convoca l'assise per discutere il bilancio consuntivo e la definizione agevolata delle entrate facebook Bilancio, deliberato in Giunta il consuntivo 2025 Sindaco Conti: «servizi di qualità, conti in ordine e nuove risorse per investimenti in città» comune.pisa.it/Novita/Comunic… x.com