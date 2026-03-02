Bankitalia nel Piano Strategico 2026-2028 fari su euro digitale e IA

Bankitalia ha reso pubblico il Piano Strategico 2026-2028, accompagnato da una lettera del governatore Fabio Panetta in cui vengono illustrate le linee guida dell’istituto per i prossimi tre anni. Tra i punti principali, l’attenzione si concentra sull’euro digitale e sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di definire le priorità future dell’ente. Il documento fornisce dettagli sulle strategie che guideranno le attività dell’istituto nel periodo.

Roma, 2 mar. (askanews) – Bankitalia ha pubblicato il Piano strategico 2026-2028. Annessa al documento, la lettera del governatore, Fabio Panetta, che ha descritto le linee guida dell’istituto per il prossimo triennio. Il documento presenta una strategia che tiene conto di un contesto segnato da “tensioni geopolitiche e frammentazione economica”, spiega il governatore nella missiva, sfide che richiedono una Banca capace di “agire in maniera proattiva ai mutamenti del contesto e agli shock esterni”. Tra i pilastri del piano spicca l’innovazione tecnologica. Panetta ha sottolineato la necessità di puntare sullo “sviluppo e la valorizzazione del capitale umano aziendale con il ricorso all’intelligenza artificiale”, con l’obiettivo di rendere i processi operativi e decisionali più efficienti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

